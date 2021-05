Mircea Badea, amenda uriasa de la ANAF. Prima reactie a prezentatorului TV

"Am primit pe mail, pentru că eu sunt cetățean european și am cont în Spațiul Privat Virtual, o somație că ar trebui să primesc suma de 53.000 de lei pentru că am impozit pe restanțe din anul 2018. Deci, pe venituri realizate în 2017. Eu sunt cu impozitele absolut la zi și sunt și după un lung șir de întâmplări nefericite și pentru mine, dar și pentru ANAF, cu ANAF-ul.Cea mai substanțială dintre ele, fiind și foarte publică, a fost când tot așa m-am trezit cu o somație că trebuie să dau 100.000 de dolari. A urmat un proces, care a durat vrei 2 ani și sigur că nu a trebuit să dau niciun bani, pentru că nu aveam de ce să dau. Dar, mă rog, asta se întâmpla pe vremea lui Băsescu, când trebuia să mi se întâmple tot felul de lucruri rele", a explicat Mircea Badea.Pentru că știa că nu este dator la ANAF, Mircea Badea a încercat să afle unde este greșeala."Am plătit toate impozitele atunci când a trebuit să le plătesc. Am scris pe Facebook într-un mod foarte virulent despre această nouă întâmplare cu ANAF și am verificat cu doamna contabila ca și cum am fi avut ce să verificăm - era totul în regulă, nu aveam nimic de plătit, era clar. Și, după aceea, am fost sunat de la ANAF de domnul care a emis solicitarea respectivă si mi-a spus ca a fost vorba de o sesizare a softului. A admis posibilitatea existenței unei erori și a spus că vor verifica", a adăugat Mircea Badea.