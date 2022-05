Mircea Solcanu este in doliu. Mama lui a murit: "I-au crescut aripi"

"De ieri lui mami i-au crescut aripi…. Poți fi mândra de ele, acum si eu si Cristina știm ca numele nostru e imprimat pe-o aripa de înger ce zboară Sus in Cer!”, a scris acesta pe rețeaua de socializare.Mircea Solcanu marturisea in urma cu cateva zile ca mama lui este bolnava si ca tumoara sa de la creier a recidivat. În 2012, fostul prezentator TV a trecut printr-o intervenţie chirurgicală extrem de riscantă la Viena, pentru îndepărtarea unei tumori la creier.„Tumora s-a refăcut. Am dureri cumplite de cap uneori și cu toate astea mă descurc în continuare. Pe 22 februarie, anul curent, mi-a plecat cel mai bun prieten, cățelul meu, Rich, care mi-a fost alături 14 ani și cel mai bun prieten, și asta, pe lângă toate problemele care sunt cu mama!”.”, declara, recent, Mircea Solcanu.