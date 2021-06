Mircea Solcanu a marturisit ca este aproape surd. Nu mai aude deloc cu o ureche, iar cu cealalta doar 70%."Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște', a declarat Mircea Solcanu, în exclusivitate, pentru Impact.Daca in urma cu cativa ani buni se bucura de notorietate, Mircea Solcanu traieste acum dintr-o pensie de handicap. Locuieste in orasul sau natal Constanta si este student la actorie. El traieste acum din pensia de 880 lei si se mai ajuta de pensia mamei sale, care are un venit similar.

Articole recomandate

Mircea Solcanu, sechele grave dupa operatie pe creier Fostul prezentator Mircea Solcanu locuieste la Constanta de cand s-a retras de micul ecran in urma cu 7 ani. A suferit in urma cu cativa ani o operatie pe creier, iar in urma acesteia a ramas cu schele grave. Mircea Solcanu a marturisit ca este aproape surd. Nu mai aude deloc cu o ureche, iar

Alexandru Arsinel nu scapa de probleme dupa infectia cu Covid. Ce se intampla acum cu actorul Actorul Alexandru Arsinel inca se confrunta cu probleme de sanatate dupa ce a fost externat acum trei saptamani din spital in urma infectiei cu coronavirus. Acesta are in continuare stari de rau si nevoie de oxigen. "Boala asta este atât de provocatoare, de jigodească, dacă-mi

Fiul lui Ion Dolanescu vrea sa candideze la presedintie. In ce tara va candida Dragoş Dolănescu Valenciano, fiul cel mic al regretatului cântăreţ de muzică populară Ion Dolănescu, vrea sa candideze la presedintie. El a anuntat ca va candida la alegerile prezidențiale din 2022, din Costa Rica. Pentru a face acest pas,

Oana Zavoranu, marturisiri dureroase despre moartea mamei sale Oana Zavoranu si-a deschis sufletul in urma cu cateva zile in podcastul Acasa la Maruta! Pe langa subiecte sensibile din viata ei, precum casnicia cu Pepe sau cele trei avorturi pe care le-a facut, Oana a vorbit si despre moartea mamei sale, cu care nu a vorbit ani buni, pana in momentul in care