Mirela Boureanu Vaida, mama pentru a treia oara

Vedeta are o fetita si un baietel, iar de curand a marturisit ca isi doreste al treilea copil."Eu am 36 de ani şi am doi copii mici, însă mi se pare că l-aş face pe al treilea. Mi-am pus în minte planul: să crească cel mic, să îl scot din pampers, să meargă singur, să înţeleagă când îi spun mâncare şi alte lucruri şi aş mai face unul pe la 38 de ani", a spus Mirela Boureanu Vaida intr-un interviu pentru un post de televiziune.