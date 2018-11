Mirela Vaida a castigat premiul pentru cea mai indragita prezentatoare de reality-show din Romania!

Mirela Vaida a fost premiata in cadrul Galei Performantei & Excelentei 2018, eveniment ce a avut loc saptamana trecuta la Ambasad’Or Events & Leisure. In cadrul ceremoniei, Mirela Vaida a primit in Premiul de Excelenţa in mass-media pentru cea mai indragita prezentatoare de reality-show pentru emisiunea “Totul pentru Dragoste - La bine si la greu”. Frumoasa prezentatoare a stralucit intr-o rochie neagra, accesorizata cu o pereche de cercei masivi si un machiaj discret.“Pentru al doilea an consecutiv, premiata la Gala Performantei si Excelentei in Mass-Media!! Multumesc tare mult echipei “Totul pentru dragoste”, Maria Andrei pentru outfit si, in primul rand, publicului nostru- prieten vechi si bun!! Ce seara frumoasa!! Multumesc!.”, a declarat vedeta intr-un mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook. Ajunsa la cea de-a 8-a editie, Gala Performantei & Excelentei 2018 este dedicata promovarii si recunoasterii personalitatilor care au un renume in diverse domenii si care s-au remarcat prin proiectele si activitatiile lor deosebite.Mirela Vaida prezinta emisiunea ”Totul pentru dragoste – La bine si la greu” difuzata in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, la Antena 1. In acelasi timp, vedeta face parte din echipa musicalului Mamma Mia, este actrita la Teatrul de Revista Constantin Tanase si sustine recitaluri alaturi de bandul sau, Vaida show.