Mirela Vaida a sarbatorit Craciunul cu o luna mai devreme!

Nu mare i-a fost surpriza Mirelei când cei doi copilași au început sa umple coșul cu bunătăți de Craciun! “M-am dus sa-i iau de la gradinita pe la ora 16, in graba mare, pentru ca de la ora 17 Carla avea cursuri de inot la o piscina din apropiere. Evident ca am plecat mai devreme, ca sa avem timp sa ii schimb, sa gasesc lejer un loc de parcare, sa ne tragem sufletul.. in sfarsit! Am ajuns mai devreme cu vreo juma’ de ora si pentru ca in apropiere e un hypermarket, zic hai sa-i iau repede si sa cumpar un kil de clementine si niste lapte!! Atat!!”, povestește vedeta in cel mai recent articol pe blogul sau, Mirelavaida.ro In câteva minute după ce s-au văzut in magazin, mezinii familiei au începutul sa își facă siguri provizii pentru sărbători. Carla a ales tot ce tine de Moș Craciun și Vladimir și-a completat colecția de mașinuțe! “Cand ma uit in cos….pfff!!! Plin de jucarii, de caciuli cu reni, de seturi de masinute, de pijamale cu Elsa, un costum de Craciunita si unul de Mos, cornite cu reni si muulta ciocolataaaa!!! Mooor! Ce fac acum? Cum le scot?.. Incep cu explicatiile: „mami, trebuie sa luam doar ce avem nevoie. Daca va place ceva de aici, ii scrieti lui Mosu’ sa va aduca de Craciun si cu siguranta va va indeplini dorinta daca sunteti cuminti si mergem acum la piscina..” Si incep sa pun inapoi din produse… Vladimir nu dadea drumul cutiei cu masinute!! Trageam parte in parte de cutia aia si nu voia sa o lase din maini! „Masina, masina mea!”. Numai asta imi zicea, printre suzeta.”, povesteste vedeta.Oricât de mult și-ar fi dorit Mirela sa ii facă pe cei mici sa mai renunțe la cumpărări, intr-un final a cedat și a ajuns la casa cu coșul plin și copii fericiti! Bucuria a fost și mai mare când Carla și Vladimir au ajuns acasă și s-au apucat sa despacheteze toate cumpărăturile. “Cand ajung acasa si desfacem sacosele, astia doi imediat cu raportul la taica-su: „Tatii, uite ce ne-a cumparat mami: masinute lui bebe, mie ciocolata si Mos, costume de Craciunei pentru amandoi, carti de colorat, oua de ciocolata, coarne de ren, pijamale cu Elsa, caciula mov cu sclipici, ca din asta nu aveam..Uite, dupa ce papam, ne dai din Mosu’ ala, da? Eu vreau capul lui Mos Craciun, lui bebe ii dai din burtica Mosului!”, povestește Mirela pe blogul sau. Fericiti ca au primit tot ce si-au dorit, Carla și Vladimir s-au îmbrăcat și cu costumele de Craciun și spre “dezamăgirea”’părinților au mâncat și ciocolata!! “Am iesit tacuta din dormitor…Copiii erau imbracati in Mosi. Vladimir era descult cu masinutele in mana, Carla mancase capul lui Mos Craciun intre timp…erau fericiti! Am zambit si eu cand i-am vazut… Uite cum am adus noi Craciunul in casa cu o luna mai devreme.. Doar pomul ne mai lipsea!”., continua Mirela povestirea pe blog.Cum s-a încheiat aventura, puteți afla de pe blogul Mirelei Vaida- www.mirelavaida.ro . Pana va aduce pe lume cel de-al treilea copil, Mirela Vaida a luat o pauza de la televiziune și de la musicalul Mamma Mia. Mirela este actrița la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și susține recitaluri alături de bandul sau, Vaida show.