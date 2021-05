Mirela Vaida, apel catre autoritati dupa ce a fost atacata din nou. Ce i-a transmis lui Florin Citu

Prezentatoarea TV a marturisit ca este socata de noul incident si nu isi poate reveni. Se teme pentru viata ei si a facut un apel catre autoritati, chiar si catre premierul Romaniei, Florin Citu.”Pot să spun că am început să mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care ajung acasă. Atunci când știi că ești moderator și că totul este în mâini tale ai acea forță și, mai ales după un astfel de șoc, am adrenalina aceea care mă ține vie, îmi dă nerv, și mă face să fiu vocală.În momentul în care plec de acolo și mă schimb de haine eu sunt doar un om. Și sunt un om extrem de vulnerabil, care de două luni de zile trec printr-o traumă de nedescris pe care am încercat să n-o arăt și sunt un om care nu vrea decât să ducă o viață normală, liniștită. Acest stat îmi arată că viaţa mea nu contează. Statul român, eu nu sunt duşmanul tău. Vreau să facem echipă. Vreau ca eu să muncesc, să produc taxe şi impozite, iar tu să mă aperi. Fac un apel la procurorul general al României, ce trebuie să fac, să mă apăr?Aş vrea să îl întreb pe domnul ministru Cîţu, unde greşim noi, când sunăm la 112 şi cerem ajutorul autorităţile şi ni se răspunde: ”Lasă, că nu ai păţit nimic!”. Ce putem face noi, mai mult decât să ne apărăm pe cale legală” a declarat Mirela Vaida la Antena 3.