Mirela Vaida, printre cei 24 de semifinalisti de la Eurovision Romania

Juriul de preselectie a anuntat astazi cei 24 de semifinalisti ai Selectiei Nationale Eurovision Romania 2018. Anul acesta s-au inscris in competitie un numar neasteptat de mare de piese, respectiv 126 de piese. Materialele au fost transmise exclusiv online, compozitorii avand la dispozitie o luna de zile pentru inscriere. Dintre cele 126 de piese inscrise in concurs, doar 24 vor intra in cursa pentru Tel Aviv.“Tocmai am aflat ca am intrat in Selecția Naționala Eurovision, lucru care m-a lasat fara cuvinte, pentru ca asa cum se intampla in viata, m-am inscris pe ultima suta de metri, cred ca mai erau doua ore pana la final. Dupa am uitat ca m-am inscris pentru ca am fost prinsa cu atat de multe activitati, incat nu mai știam exact data la care se va anunța preselectia. Dar azi am fost anunțata ca am luat preselectia, ceea ce mi se pare wooooow, o veste minunata pe sfarsit de an! Cred ca lucrurile frumoase se fac in joaca sau se intampla atunci cand te astepti mai putin! In ultima perioada de cand nu mai am emisiune la tv, am experimentat niste lucruri foarte frumoase, carora inainte nu le acordam timp si nici atentie. Am inlocuit socul intrarii din activitate in neactivitate cu muzica și scena, iar lucrurile au venit natural. Mai intai m-a sunat Horia Brenciu sa fiu invitata lui speciala in concertul aniversar de 25 de ani de cariera, ceea ce mi s-a parut impresionant sa fiu singura lui invitata feminina in acest show.Astfel timp de 3 zile am fost alaturi de Horia la Sala Palatului in cadrul unor spectacole minunate, care au adunat 15.000 de spectatori.Asa am redescoperit gustul scenei si entuziasmul pe care ti-l pot da cateva mii de oameni atunci cand te aplauda și canta odata cu tine. Dupa care am prezentat tot felul de evenimente, am cantat la diverse alte evenimente, ma pregatesc sa cant din nou cu Horia Brenciu la un concert in Beraria H, si iata cum mi s-a redeschis pofta de viata prin muzica și poate ca nimic nu e intamplator. S-a inchis o usa, in cazul meu o emisiune și de deschid alte oportunitați. Lumea nu prea stie ca eu cant, dar inainte sa fac altceva, eu m-am nascut cantand, am crescut cantand, muzica mi-a adus cele mai frumoase satisfacții și datorita muzicii am ajuns ulterior si in televiziune. Poate ca e cazul sa ne intoarcem la matca, la radacini, la ceea ce ne place", a declarat Mirela Vaida."Faptul ca piesa mea a fost aleasa dintre alte 126 de piese care s-au inscris la selectia nationala e mai mult decat m-as fi asteptat. Vreau sa ii multumesc compozitorului Michael James Down care este irlandez si care m-a abordat fara sa il cunosc, fara sa știu cine e si ce face, sa imi spuna ca si-ar dori sa imi compuna o piesa pentru anul acesta la Eurovision pentru ca ma stie din 2014 cand am participat la Eurovision, unde i-a placut foarte mult de mine. A fost un soc pentru ca m-a cautat in urma cu doua luni, cand eu eram foarte prinsa, i-am spus ca nu am timp, am emisiuni zilnice, am copii de crescut și pe deasupra sunt și insarcinata! Dar dupa ce nu am mai avut emisiuni zilnice și copii plecau la gradinița, am zis de ce nu! Mi-a trimis piesa, am intregistrat-o intr-o ora, intr-un studio intr-o duminca dupa amiaza, i-am trimis-o, el a inscris-o și iata-ma in primii 24!!! Si sa nu uitam ca selectia naționala va fi in februarie cand eu voi fi insarcinata in luna a opta!!!! Sunt foarte bucuroasa ca voi canta!!!! Publicul sper sa fie alaturi de mine, este o piesa care are un mesaj de dezamagire in dragoste. Eu fiind o fire mai pasionala, cred ca piesa ma caracterizeaza. Sper insa sa placa foarte mult publicului și juriului, pentru ca anul acesta publicul are un rol mai important decat oricand. Sigur si concurenta este pe masura, dar fiecare trebuie sa isi joace aansa, iar mine nu imi este frica de competiție, ba mai mult, la mine suntem doi! Așa ca unde’s doi, mama cu fiul ei, lucrurile nu au cum sa iasa rau! Sunt super, mega fericita, și abia aștept sa ajung din nou pe scena Eurovisionului!!”, a declarat Mirela Vaida.Juriul din acest an a fost compus din: realizatorii de emisiuni radio Bogdan Pavlica, Felix Crainicu (Radio Romania), Razvan Popescu (Radio Zu), Oliver Simionescu – DJ Olix (Kiss FM), Horea Ghibuțiu, jurnalist muzical - unsitedemuzica.ro, Dragoș Vulgaris, jurnalist muzical - ProFm & Chill FM, Bogdan Miu, jurnalist, realizator progame radio - DigiFM, George Balint, jurnalist - Realitatea Muzicala, AndreeaRemețan, realizator programe radio - Virgin Radio, Liana Stanciu, jurnalist TVR și Gabriel Scirlet, director muzical TVR.Pe site-ul oficial al concursului Eurovision Romania au fost publicate cele 24 de piese alese de juriu sa mearga in semifinale. La editia din acest an, telespectatorii vor participa printelevot la alegerea reprezentantului Romaniei la Eurovision. in fiecare semifinala, acestia vor califica o piesa, iar juriul național va califica cel mult cinci piese. Cel mult 12 piese vor merge in finala. Eurovision Song Contest 2019 editia cu numarul 64 va avea loc la Tel Aviv, sub sloganul „Dare to dream”.