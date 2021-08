Momente de panica pentru Adrian Minune! Sotia artistului a fost operata de urgenta in Turcia

Potrivit unor surse apropiete familiei, Cati Simionescu ar fi lesinat in casa. Acest incident l-a speriat teribil pe cantaret si a mers de urgenta cu sotia la spital. Au preferat ca interventia chirugicala sa aiba loc in Turcia, deoarece Cati are mare incredere in medicii de la o clinica din aceasta tara.Adrian Minune a făcut primele declarații despre starea ei. Adrian Minune a realizat un Live prin intermediul căruia a transmis că soția lui se simte bine după operație.Acesta a susținut că este fericit că partenera lui a trecut cu bine peste intervenție. Totodată, el le-a mulțumit celor care i-au fost alături, în semn de recunoștință.a transmis Adrian Minune pe Facebook.