Momente dramatice pentru o actrita din Romania. A fost diagnosticata cu cancer la san

„În urmă cu șase ani am fost diagnosticată cu cancer la sân, în 2015. A fost un șoc mare. Inițial am vrut să fac tratamentul convențional dar în urmă unei întâmplări, m-am răzgândit și am mers cu medicina alternativă.Șase ani de zile nu am spus nimic pentru că am vrut să o protejez pe mama mea, care a aflat azi, chiar înainte să vin aici, la acest eveniment!Șase ani de zile am fost pe terapii, am trecut prin perfuzii peste perfuzii, milioane de bani, milioane de suplimente, totul făcut în tăcere… am fost singură! De câte ori am crezut că nu mai pot, m-am rugat!”, a zis Bianca Brad, la Prima TV.Bianca a marturisit ca boala s-a produs in urma unui soc pe care l-a suferit in anul 2013, cand sotul sau, Aurel Fratila, a fost arestat si extradat în SUA, confruntându-se cu acuzații de terorism. El a fost eliberat un an mai târziu, însă partenera lui a suferit foarte mult.De asemenea, cunoscuta actriță a recunoscut că s-a operat în primăvară și nu crede că boala o să revină, mai ales pentru că se încrede în Dumnezeu și consideră că o să fie ferită pe viitor după ce a reușit să treacă peste ultima încercare.