Momente grele pentru mama Zina in azil. Ce se intampla cu fosta creatoare de moda

La azilul unde sta de cativa ani, Zina Dumitrescu isi facuse un prieten, Ion, cu care discuta ore intregi. Acum a ramas singura, deoarece familia l-a luat pe batran acasa.Fiul sau nu o mai cauta si traieste mai mult singura.Acum, cand e din nou singura si fara confident, Zina Dumitrescu si-a reluat vechile activitati. Sta zilnic in gradina amenajata pentru ea. Cand s-a plictisit de stat in natura, mama Zina se duce in camera ei. Acolo da drumul la televizor si se uita la serialele ei preferate.