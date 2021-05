Monica Anghel, in doliu. Fostul sau sot a murit

Monica Anghel si medicul Andrei Carandino au avut o relatie timp de 11 ani. Barbatul suferea de afectiuni cardiace si chiar aceste probleme i-au adus sfarsitul.”În această dimineață, cunoscutul doctor Andrei Carandino, șeful Secției de Chirurgie Plastică a Spitalului Bagdasar Arsenie a plecat în Împărăția Cerurilor! Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!”, a scris jurnalista Roxana Dima pe pagina sa de socializare.Monica Anghel si medicul Andrei Carandino au divortat dupa 11 ani, deoarece se indepartasera foarte mult din cauza faptului că aceștia își petreceau prea mult timp la job-uri și se pare că nu și-au mai făcut timp pentru familie.Monica Anghel și-a refăcut viața alături de Marian Caraivan, cu care are împreună un băiat- Aviv Alexandru. Și medicul Andrei Carandino s-a recăsătorit. Acesta era căsătorit cu medicul Ingrid Carandino, pe care a ăntțlnit-o la locul de muncă, fiind abii medici la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni. Monica Anghel și fostul soț au rămas în relații bune, după divorț.”Am fost la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva. O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac”, dezvăluia artista în urmă cu câțiva ani.