Monica Barladeanu l-a facut pe varul sau sa isi revina din coma dupa ce i-a citit Psalmii

Monic Barladeanu si-a regasit linistea in credinta. Actrita in varsta de 41 de ani si-a cautat foarte mult timp un duhovnic, iar acum nu isi mai poate imagina viata fara rugaciune si biserica.Monica si-a gasit duhovnic anul trecut, chiar cu o zi înainte de Sf. Maria, din 15 august, dupa ce a intrat în Biserica Sf. Gheorghe Nou din Capitală. Atunci, ea s-a rugat la moaștele Sfântului Nicolae ca să își găsească un duhovnic. La iesirea din biserica a intalnit iun barbat, care a intrebat-o ”Ce faceți?”. Actrita i-a explicat barbatului ca isi cauta un duhovnic. ”Dacă așteptați puțin, mă duc să mă schimb și vă spovedesc!”. Monica Bârlădeanu a rămas mută, pur și simplu.”Am început să plâng, nici nu ieșisem din biserică și...”, a declarat Monica Bârlădeanu la Pro TV, la emisiunea "Vorbește lumea", fericită că și-a găsit duhovnic. Ea a mai povestit cum a simțit nevoia de a se spovedi, lucru pe care nu îl mai făcuse de 20 de ani, noteaza click.ro.”Lucrurile pe care nu le ierți, sunt poveri pentru tine mai toată viața. Sunt lucruri care te apasă și în momentul în care conștiința e atât de încărcată și simți nevoia să o descarci. Eu, nemergând la biserică decât la ceremonii mondene, deși am 6 preoți în familie, iar la 18 ani aplicasem să îmi iau atestatul de profesoară de religie, așa de tare m-am îndepărtat de religie... Am simțit nevoia să mă spovedesc, lucru care mi se părea absolut înspăimântător, pentru că avusesem experiența cu vreo 20 de ani în urmă și dăduse cineva cu mine de pământ și era descurajant”, a mărturisit ea în emisiune.”Verișorul meu a avut un accident de mașină, a fost transportat la București. Era în comă, în comă, în comă... Eu eram singura care puteam să merg la el, pentru că ai mei erau toți la Iași. Duhovnicul meu a spus «Te duci și îi citești Psalmi, o catismă pe zi (un capitol - n.r.)». Te duci la un om în comă, care nu are nevoie de mare lucru, nici nu știe că ești acolo. Și îi citesc. Veneam de multe ori de la filmări cu sclipici, cu tocuri și îi citeam. La terapie intensivă și dă-i cu cărticica. La P salmul 35 a deschis ochii. Am înțepenit! Nu erau șanse să se întâmple asta. Mă uit la el, credeam că se uită prin mine, dar se uita chiar la mine”, s-a mai confesat Monica Bârlădeanu.