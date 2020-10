Monica Odagiu, primele dezvaluiri despre relatia cu Dan Bittman

Actrita Monica Odagiu , 24 de ani, a facut primele declaratii despre zvonul ca ar avea o relatie cu cantaretul Dan Bittman.”Mulți oameni au spus: Băi, de ce nu ieșiți să spuneți că nu e adevărat? De ce nu comunicați? Am zis că nu e o idee bună. Și pe mine m-au făcut mai bătrână cu un an. Cică am 25, am 24 încă. Fiecare își face meseria cum poate. Noi cumva încercăm să nu intrăm în discuții. Am zis că nu e o idee bună și că nu e necesar și vrem să stăm departe de ele.”, a spus Monica Odagiu Dan Bittman s-a despartit de Liliana, dupa o relatie de 27 de aniCantaretul Dan Bittman s-a despartit de curand de femeia care i-a stat alaturi 27 de ani, Liliana, cu care are impreuna trei copii. Desparțirea nu s-ar fi produs din cauza Monicăi Odagiu, după cum chiar ea declarase Mirelei Vaida.”Nu vedem verighetă pentru că într-un fel mie mi se pare o dată că e o întrebare venită după foarte mulți ani și este inutil sincer. Adică mi se pare o chestie inutilă. Am văzut foarte mulți oameni cu verighetă care au schimbat-o de câteva ori. Ce am făcut? Adică unde-i adevărul?Îți spun cu toată sinceritatea că nu mi-am dorit niciodată să fiu căsătorită. La fel ca și cu mersul la evenimente sau la emisiuni. Adică pentru ce? Dacă putem sta foarte bine și așa, ce rost are să schimbăm? Așa am fost eu. Sincer nu m-am gândit niciodată la asta. Mi se pare că am alte priorități, mi se pare o chestie oarecum desuetă.”, a declarat Liliana Stefan.