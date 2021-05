Monica si Ramona Gabor au cerut ajutor de la stat pentru inmormantarea tatalui lor, desi se lauda cu o viata de lux

Surorile Ramona si Monica duc o viata de lux peste hotare si, cu toate acestea, au cerut ajutor de la stat pentru inmormantarea tatalui lor, care s-a stins din viata anul trecut in luna iunie.Cea care a facut cererea pentru ajutorul de inmormantare este Alina, sora mai mare a celor doua vedete, singura care mai locuieste in Romania. Ea a primit suma de 5.429 lei din partea Casei Județene de Pensii Bacău, iar banii au fost asigurați din Bugetul de Asigurări Sociale de Stat.Emil Gabor a murit in luna iunie 2020, in garsoniera in care locuia singur la Bacau. Decesul a survenit in urma unui infarct. Barbatul suferea de mai mult afectiuni si devenise dependent de alcool. Emil Gabor trăia din pensie și din banii primiți de la fiicele lui. De asemenea, mama fetelor, Veronica, a decedat în 2013, după un accident în timpul unui pelerinaj la o mănăstire în județul Gorj. Emil și Veronica erau divorțați la acel moment.Monica Gabor a plecat din Romania in urma cu mai multi ani, dupa ce a divortat de Irinel Columbeanu. Si-a refacut viata in America, alaturi de un milionar chinez, Mr. Pink. Ramona s-a mutat si ea de ani buni in strainatate. Traieste in Dubai, unde si-a lansat mai multe afaceri.”Am lansat o linie de 5 parfumuri și un discovery collection – un kit cu cele 5 parfumuri în miniatură pentru ca doritorii să le poată testa pe toate, pentru a se decide pe care îl preferă. Două dintre ele sunt mai feminine, unul e foarte dulce și altul mai pudrat. Iar celelalte trei sunt mai masculine, dintre care unul mai oriental. Prețul unui parfum este de 150 de euro”, spune Ramona Gabor. Ea a mai dezvăluit că a investit 7.500 de euro în cursuri de gemologie, devenind astfel expertă în diamante.