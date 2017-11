Motivul incredibil pentru care chef Patrizia Paglieri se imbraca doar in negru

Vedeta a explicat, in cadrul unei emisiuni de televiziune, care este motivul pentru care garderoba sa este plina ochi de obiecte vestimentare de culoare inchisa."M-am obisnuit cu negru si asa nu fac greseli. Imi place si albul, dar in 90% dintre cazuri imi place negrul. Port aceasta culoare de cand aveam 18 ani si la liceu ma imbracam la fel. Nu-mi place sa merg la shopping, nu mai am loc unde sa-mi pun hainele. si oricum nici nu am unde sa le port pentru ca mai mult stau in bucatarie", a declarat Patrizia Paglieri, potrivit libertatea.ro Chef Patrizia Paglieri, care este mama unui baiat, este cunoscuta publicului telespectator din Romania din postura de jurat la show-uri culinare.