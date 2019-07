Motivul pentru care Adelina Pestritu nu a avut niciun invitat la cununia civila

Au fost prezenti doar nasii cuplului. Adelina a explicat, pe blogul sau personal, de ce a luat aceasta decizie."Ne-am dorit ca de aceasta data sa fie totul foarte simplu, privat si scurt. Am ales sa nu invitam pe nimeni, pentru ca am fi fost obligati de context sa facem o selectie a prietenilor nostri si fara sa ne dorim, sa-i suparam pe ceilalti. Nu am vrut sa facem separatisme. Evident, bazat pe faptul ca oricum marea petrecere va fi in doar 2 saptamani jumatate si chiar nu avea sens sa ii punem din nou pe drumuri.Am fost doar noi impreuna cu nasii, dupa cum ne-am si dorit. Totul a fost concentrat pe importanta evenimentului si nu am respectat nicio traditie cu flori si orez.Pentru noi acest pas inseamna pur si simplu oficializarea in acte a relatiei noastre si chiar am vrut sa fim doar noi.Actele s-au semnat in doar cateva minute, am ras, am glumit, am pozat frumos pentru albumul nostru de nunta si am fugit alaturi de nasi sa facem planurile pentru ceea ce urmeaza", a scris Adelina pe blogul personal.Cei doi, care au impreuna o fetita, Zenaida Maria, in varsta de un an, se vor cununa religios pe 20 iulie.