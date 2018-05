Motivul pentru care Gabriela Cristea nu mai vrea sa auda de tatal sau si nici nu doreste sa ii cunoasca fiica: "Sunt lucruri grave"

Vedeta nu a fost nici la inmormantarea mamei sale, iar despre tatal sau spune ca i-a facut lucruri grave in copilarie si nu doreste ca acesta sa isi cunoasca nepoata"Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit dacă tot am făcut liceul de coregrafie să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit. Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conştientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conştientizează. Nu înţelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici", a spus Gabriela Cristea.Gabriela Cristea va reveni pe micul ecran cu o noua emisiune care va debuta la Antena Stars.”Mă simt pregatită 100% să revin pe piața media și colaborarea pe care am inițiat-o acum mi se pare una oportună. Vom încerca să facem lucruri noi, lucruri frumoase și constructive pentru telespectatori. Cred că a venit momentul să am din nou un cuvânt de spus. Sunt foarte fericită, liniștită și pregătită să o iau de la capăt. Am suportul soțului meu, ceea ce este foarte important pentru mine în acest moment. Așadar, am multă energie și toate avantajele pentru a face performanță cu noua emisiune, nimic nu mă oprește”, a spus Gabriela Cristea.