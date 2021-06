Motivul pentru care Oana Zavoranu si Catalin Maruta nu si-au mai vorbit 10 ani

podcastului Acasa la Maruta, unde Oana a fost invitata si si-a deschis sufletul.Se pare ca Oana nu a mai dorit sa apara in cadrul emisiunilor lui Catalin Maruta, dupa divortul sau de Pepe. Cei doi au rupt orice legatura atunci. Cătălin Măruță a dezvăluit, mai în glumă, mai în serios, că Oana Zăvoranu a decis să discute despre acest eveniment la Antena 1, pentru că i s-ar fi oferit o sumă mai mare de bani. Totuși, fosta actriță a subliniat că nu acesta este motivul pentru care a refuzat aparițiile în emisiunea lui, detaliu neștiut de nimeni.„Mă ştiu cu Oana Zăvoranu de când eram nişte copii visători şi ambiţioşi, începători în televiziune. De atunci în vieţile noastre s-au întâmplat multe şi timp de 10 ani nu ne-am vorbit. Ne-am reîntâlnit însă la podcastul «Acasă la Măruţă», am îngropat securea războiului şi am vorbit sincer despre viaţa ei. Toată pata ți s-a pus de la divorțul cu Pepe. Până atunci noi ce am avut de împărțit? Divorțează Pepe de Oana Zăvoranu. S-a produs divorțul și atunci țin minte că te-am sunat, am venit la tine, ți-am povestit și ți-am zis că povestim, să vedem ce se întâmplă. Cu tine aveam o relație mai apropiată, lucrasem împreună mâncasem împreună un covrig. Tu nu ai vrut să vii. Au avut mai mulți bani ăia de la Antena 1. (…) Eu l-am sunat apoi pe Pepe, cu care nu aveam așa o relație.', a declarat Cătălin Măruță.