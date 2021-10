Motivul uimitor din cauza caruia Regina Elisabeta a ajuns la spital

Mai exact, Regina Elisabeta a ajuns la spital din cauza epuizarii fizice. Se pare ca ea a stat prea mult in fata televizorului dornica sa urmeasca un meci de tenisRegina Elisabeta a ajuns la spital din cauza oboselii! Se pare că de la moartea Prințului Philip, suverana încearcă să facă orice pentru a-și ocupa timpul, iar din acest motive a a ajuns să se epuizeze fizic.De la moartea Prințului Philip, suverana încearcă să facă orice pentru a-și ocupa timpul, iar din acest motive a a ajuns să se epuizeze fizic. După întoarcerea Reginei la Windsor în următoarea zi, echipa care se ocupă de programul suveranei a mai redus din numărul de evenimente la care ea ar fi trebuit să participe înainte de summit-ul COP26, de la Glasgow, de la finalul lunii.Conform informațiilor The Sunday Times, citate de Independent, Regina este „epuizată” din cauza unui programului încărcat – întâlniri sociale și private dar și pentru că stă până noaptea târziu pentru a se uita la televizor.„Regina merge constant la vizite, prânzuri și cine cu familia și prietenii în ultima perioadă pentru că nu vrea să fie singură”, a relatat Sunday Times.Conform unei surse apropiate Reginei, aceasta si-a petrecut in ultima perioada foarte mult timp in fata televizorului, urmarind seriale impreuna cu fosta bona a copiilor sai,Mabel Anderson, în vârstă de 95 de ani. Printre serialele preferate ale suveranei se numără serialul procedural polițist „Line of Duty”.De asemenea, ea a mai stat la televizor până noaptea târziu și pentru a urmări finala US Open, câștigată de Emma Răducanu.