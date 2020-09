Nea Marin, prima declaratie dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19

„Ma simt foarte bine, n-am nicio chestie, n-am avut decat duminica trecuta o temperatura de 38 si de atunci nu am avut nimic. Dar s-a infectat un coleg de-al nostru, am zis sa ma testez si eu, m-am testat, sunt pozitiv. Am venit ieri la Matei Bals, la camera de garda, m-am internat, sunt foarte bine.Analizele sunt bune. Mi s-a spus ca luni o sa fac un CT si daca nu sunt modificari, o sa plec acasa luni sau marti, sa ma izolez, ca si ceilalti, la domiciliu”, a declarat Nea Marin la Antena 3. Am facut un sigur test joi, a iesit pozitiv. La fel si sotia. Am venit si ne-am internat. Mi-au facut niste injectii în burta, mi-a dat un antibiotic mai usor. Si sotia este bine, fara probleme.Am purtat masca de dimineata pana noaptea, am si filmat cu viziera pe fata. Cred ca am pierdut totul de sub control la mare (n.r. au filmat la Techirghiol). Acolo, în zona aceea, erau multi copii care se apropiau de noi sa le dam autografe, sa faca poze cu noi.Eu, crezand ca acesti copilasi nu sunt infectati, am pus mana pe unul din ei. Pe plaja m-am simtit în pericol, chiar si pe strada, pe unde filmam, copiii se adunau gramada dupa noi”, a mai spus acesta.