Nelu Ploiesteanu, distrus de durere. Inmormantarea fiului sau a fost amanata

Acesta suferea de tetrapareza spastica, aparuta in urma unui vaccin facut la doua luni. Tanarul era imobilizat la pat de 20 de ani. Sotia lui Nelu Ploiesteanu a avut insa grija de el cu sfintenie si a facut tot posibilul sa il faca bine. Din pacate, boala i-a distrus organismul tanarului.Nelu Ploiesteanu este distrus de durere si abia mai poate vorbi. Este complet schimbat si sufera enorm.Unicul fiu al lui Nelu Ploieșteanu trebuia să fie înmormântat ieri, pe 23 aprilie, dar familia a amânat funeraliile. Înmormântarea lui Mihăiță a fost amânată, întrucât a fost sărbătoarea Sf. Gheorghe. Nelu Ploieșteanu și fosta lui soție au decis ca funeraliile pentru fiul lor să aibă loc joi, 26 aprilie, relatează click.ro . Ultima lună din viață, băiatul și-a petrecut-o la spital, fiind vegheat în permanență de mama lui. Inițial, familia voia ca înmormântatea să aibă loc miercuri, 25 aprilie, dar a fost amânată.Inmormantarea lui Mihaita va avea loc joi, 26 aprilie. De el avea grija in permananenta mama lui, Elena. In ultima luna, baiatul a stat numai in spital.