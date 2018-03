Nici nu zici ca este insarcinata. Cum arata Elena Basescu in ultimul trimestru de sarcina

Si-a ascuns sarcina pana in luna a sasea, insa de curand a acceptat sa pozeze insarcinata pentru coperta unei reviste.Deși ședința foto a durat 6 ore, cei doi copii ai Elenei Basescu au fost extrem de cuminți și rabdator. Fiica fostului președinte al Romaniei a schimbat patru ținute. Spre deosebire de sarcinile anterioare, Eba nu a luat deloc in greutate.”Sunt foarte fericita. Dintre toate cele trei sarcini de pana acum, aceasta este cea mai usoara. Pe de o parte, pentru ca am deja experienta, stiu la ce sa ma astept. Pe de alta parte, sunt intr-un moment in care sunt foarte relaxata si optimista. Sunt increzatoare ca totul va fi bine: pentru Sofia si Traian Junior, pentru mine si pentru viitorul copil”, a declarat Elena pentru VIVA! Elena Basescu a dezvaluit ca va avea o fetița, exact așa cum a visat.”Sofia si Junior vor avea o surioara. Mi-am dorit mult o surioara pentru Sofia, ca sa aiba relatia pe care o am eu cu sora mea. Momentan, vom avea si un echilibru perfect in familie: doi baietei, si doua fetite, avand in vedere ca Ioana are un baietel de trei ani”, a spus Eba.