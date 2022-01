Nicolae Botgros, operat de urgenta. Cu ce probleme de sanatate se confrunta artistul

Dan Negru a socat pe toata lumea dupa ce a facut anuntul ca paraseste Antena 1 dupa 22 de ani petrecuti in trustul Intact. Prezentatorul a semnat un nou contract cu televiziunea Kanal D, unde va incasa un salariu urias. Regele audientelor a inceput negocierile cu Kanal D inca de la inceputul

Lucian Viziru a ajuns de urgenta la spital la inceputul acestui an, dupa ce a acuzat dureri puternice in piept. Artistul a fost supus mai multor investigatii dupa ce medicii l-au suspectat de infarct. Dupa mai multe analize si investigatii, medicii au putut sa ii puna si un diagnostic.

Carmen Harra a sustinut mereu ca are un stil de viata sanatos. Ea a renuntat de mai bine de 20 de ani la carne si spune ca mai are un secret in ceea ce priveste un stil de viata sanatos. Clarvazatoarea a marturisit ca foloseste si un amestec cu puteri minune, care te fereste de boli. A aflat retete