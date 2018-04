Nicoleta Luciu: "Mi-am micsorat stomacul"

Vedeta s-a mutat la Miercurea Ciuc si duce o viata linistita. Odata cu aceasta mutare, Nicoleta Luciu a intampinat si cateva probleme cu greutatea. Se ingrasase foarte mult si nu mai reusea sa slabeasca. Intr-un interviu recent, ea a marturisit ca a reusit in final sa ajunga la greutatea mult visata, 56 de kilograme.Nicoleta a povestit că a reușit să scape de kilogramele ce o deranjau, fără să se înfometeze, ci mâncând foarte puțin. „Eu am mâncat foarte puțin în general și mi-am micșorat stomacul. Aici, la Miercurea Ciuc, toată lumea mănâncă normal. Slănină cu ceapă, mâncăruri gătite, o grămadă de mâncăruri grele. Și mănânc și eu. Dar… împart o porție în zece, iar eu mănânc a zecea parte. Aici imi este mai greu să mă descurc cu regimul, tentațiile culinare sunt mari. Plus că n-am concurență. Ai văzut cum este, la București, dacă mergi la un eveniment și vezi o femeie mai slabă, imediat te pui și tu la regim. Mănânc mâncare doar de două ori pe zi și cantități foarte, foarte mici”, a declarat Nicoleta pentru revista Viva.