Noul iubit al Biancai Dragusanu are acasa o adevarata gradin zoologica

Pe lângă mobila de lux, care depășește lejer suta de mii de euro, el are animale exotice pe care le îngrijește cu atenție. Are un șarpe anaconda și cu un piton, de mărimi uriașe. Cengiz Şıklaroğlu a declarat că lungimea celui dintâi poate ajunge chiar și până la trei metri.„Le dau să mănânce șoricei. Așa stau anacondele, în apă. Poate să ajungă și la lungimea de trei metri. Pitonii pot să aibă chiar și patru metri și ajung și la 25 de kilograme. Nu știu să îți spun pentru că poate ataca dacă îl miști. Dacă este relaxat îl pot lua, dar acum este agitat și este periculos pentru că se află în perioada în care își schimbă pielea', a declarat Cengiz Şıklaroğlu. Un alt animal este leoaica lui Cengiz Şıklaroğlu. Animalul sălbatic crește în vila milionarului. Ea are doi ani și se numește Khaleesi.„Este foarte frumoasă. O hrănesc într-o zi de două sau trei ori. Mănâncă numai carne. În mod normal o poți atinge, dar astăzi sunt mulți oameni și o agită și lumina de pe cameră', a continuat milionarul turc. Pe lângă păsările flamingo, care sunt destul de rare, milionarul are un vultur și o mulțime de porumbei, dar nu din cei obișnuiți.„Porumbeii au devenit extrem de populari în ultimii zece ani. Sunt crescuți mai ales pentru concursuri, pentru curse. Săptămâna trecută a fost cumpărat un astfel de porumbel cu 1.5 milioane de euro', a mai adăugat celebrul milionar pentru sursa citată.