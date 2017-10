O cantareata celebra de muzica populara, suspecta de cancer

Aceasta nu are nici bani pentru tratament si a fost nevoita sa isi vanda costumele pentru a-si cumpara medicamentele.La 5 ani de la decesul fiicei si al nepoatei sale, Mariana Pitigoi trece printr-o noua drama.„Sunt suspecta de cancer. Eu trebuie sa ma odihnesc. Cred ca Dumnezeu nu m-a parasit niciodata. Aceasta cruce sa nu ma supar ca mi-a dat-o. Sunt costumele mele populare. Vreau sa le dau pentru a-mi cumpara medicamente. Dau aceasta colectie a sufletului meu ca sa merg mai departe. (…) Eu mi-am pierdut si o sora cand aveam cinci ani. Tata a murit cand aveam 15 ani. Nepotica la vaccinul de un an a facut o pareza. Era sensibila si a patit o viroza, 2011, 20 ale lunii, in cinci zile deja s-a terminat cu ea.. N-a mai rezistat corpul ei. A murit in somn. Fiica mea la cateva luni s-a simtit rau. Tot organismul o parasea. A murit de inima rea. Sotul meu a murit in 2012″, a povestit artista, conform http://gazetamondenatv.ro.