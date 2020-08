O mai tii minte pe Scully din serialul Dosarele X? Uite cum arata acum, la 52 de ani

Desi anii au trecut, timpul parca nici nu a trecut peste actrita Gillian Anderson, care arată incredibil de bine la 52 de ani! Gillian are trei copii si un trup de invidiat. Actrita a marturisit ca nu a apelat la operatii estetice. Ea a inceput doar sa aiba mai multa grija de ea dupa varsta de 40 de ani. Foloseste mai multe produce anti-imbatranire si fac multa miscare.„Se pare că există un soi de acceptare a naturaleții și a procesului natural de îmbătrânire. Cred că în Europa, în general, există un sentiment că femeile care îmbătrânesc în mod natural pot fi frumoase, în timp ce nu sunt atât de sigură că aceasta este și percepția în America, în special în LA. Cred că se consideră ca un defect cumva, mai ales atunci când vine vorba despre riduri”, spunea blondina pentru revista New Beauty. Pentru a se menține în formă, vedeta apelează la exerciții ușoare, cum ar fi yoga, drumeții, meditație și Tai Chi.La capitolul dragoste, actrita nu a avut prea mult noroc. A divorțat de directorul canadian de artă de televiziune și designerul de producție Clyde Klotz în 1997, după trei ani de căsnicie. Cei doi au avut împreună o fată: Piper Maru Klotz, în vârstă de 25 de ani acum.Șapte ani mai târziu a spus din nou „da” și s-a căsătorit cu producătorul de film Julian Ozanne. Căsnicia a durat tot 3 ani, fără ca cei doi să aibă copii.Vedeta a avut apoi o relație cu omul de afaceri Mark Griffiths. Și-a acordat o nouă șansă, fără însă să se căsătorească. Relația s-a destrămat după 6 ani, dar cei doi au împreună doi copii: Oscar Griffiths în vârstă de 13 ani și Felix Griffiths în vârstă de 11 ani.În prezent, actrita are o relație cu scenaristul Peter Morgan, în vârstă de 57 de ani. Cei doi nu locuiesc împreună, actrița din Dosarele X fiind de părere că mutarea în aceeași locuință ar echivala cu terminarea relației.