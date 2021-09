O vedeta din Romania, infectata pentru a doua oara cu Covid. A mai trecut prin boala anul trecut

”La orele 3:00 ale diminetii am plecat sa ma testez la o sectie de testare pcr non-stop. Astazi am primit rezultatul, care este pozitiv. Va aduc asta la cunostinta, pentru ca ar fi fost o perioada cu multe evenimente, poate ultima atat de plina din acest sezon si ar fi fost extraordinar atat pentru mine cat si pentru trupa mea sa le putem onora. Ma simt ok, din fericire simptomele nu difera cu mult fata de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru ca da, am mai fost infectata o data. Imi cer scuze fata de oamenii care ma asteptau sa le cant si ma bucur totodata ca am actionat la timp si nu am imbolnavit pe nimeni. Aveti grija de voi si de ai vostri!”, le-a transmis Theo Rose fanilor.Theo Rose a tinut sa isi linisteasca fanii si le-a dezvaluit cu ce simptome se confrunta."Vreau să știți că sunt ok, sunt întreagă, nu sunt la spital, nu mă simt foarte rău! Sunt norocoasă... nu e o formă gravă. Doar sunt fonfăită pe nas, mă doare în gât și în astea două zile am transpirat”, a povestit artista. Artista a crezut, la început, că se confruntă cu o banală răceală, așa că s-a hotărât să nu mai cânte și să rămână acasă pentru a nu-și forța vocea. Însă vedeta a făcut și un test COVID-19, iar rezultatul, așa cum a anunțat pe rețelele sociale, a fost unul pozitiv.