Oana Lis, marturisiri dureroase dupa ce lumea a acuzat-o ca s-a maritat pentru bani. In sfarsit a spus adevarul despre casnicia cu Viorel Lis

In plus, Viorel Lis are mai multe probleme de sanatate, iar o mare parte din bani se duc lunar pe medicamente sau alte investigatii medicale de care are nevoie acesta.„Nu e un secret. Viorel, după o viață de muncă, are pensie de 3000 de lei. La un calcul la rece, cam 800 de lei sunt pastilele, extra pe lângă cele subvenționate de stat. Dacă are nevoie de o terapie, de un RMN, alți 700 de lei. Întreținerea, partea lui, 300 de lei, mâncarea pentru un om cu diabet… nu-i ajung 3000 de lei”, a explicat Oana Lis, la Antena Stars.Oana Lis a marturisit ca este nevoita sa lucreze de acasa pentru a avea grija de sotul ei, iar o infiermiera ar fi prea scumpa pentru veniturile lor.„Eu ca psiholog lucrez doar online. Aș putea să mă angajez undeva, dar atunci cine are grijă de Viorel, cine îl spală pe Viorel, cine îi dă de mâncare lui Viorel? Ar trebui să angajez o infiermieră care să aibă grijă de el”, a adăugat soția lui Viorel Lis.Oana a marturisit ca nu face niciodata cheltuieli costisitoare. A avut intotdeauna grija sa nu fie risipitoare. Se machieaza singura, nu este adepta interventiilor chirurgicale si nici hainele scumpe nu o atrag.„Din fericire nu sunt ahtiată după haine scumpe. Nici când aveam bani nu i-am cumpărat vreo haină de firmă sau să-mi fac intervenții cirurgicale, deci pe partea asta sunt ok. Am învățat să mă machiez, să-mi fac manichiura singură. (…) Am renunțat la foarte multe lucruri. Nu am mai plecat într-o vacanță în afară de peste 10 ani. Nu stau cu el pentru bani. Unde sunt banii? ”, a spus vedeta.