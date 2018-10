Oana Lis vorbeste pentru prima oara despre moartea lui Viorel Lis

In prezent, Oana Lis se pregateste sa devina psiholog si dupa cum spune chiar ea. Momentan aceasta face practica pe sotul ei si isi doreste sa-i tina moralul ridicat."Viorel nu este un barbat gelos, cum mai zice lumea, el este constient ca o sa devin psiholog si ca o sa am clienti care o sa fie si barbati si ca o sa trebuiasca sa lucrez cu ei. In perioadele astea eu o fac pe psihologul cu el, il intaresc, il incurajez si ii zic ca totul o sa fie bine. Plus ca Viorel nu mai poate sa mearga asa des la evenimente, ne asumam diferenta de varsta, asta este", a declarat Oana Lis, pentru Click!Se pare ca Oana Lis a acceptat acest lucru, deoarece pana in prezent a refuzat sa vorbeasca despre moartea lui Viorel Lis."Ce credeti, ca daca o sa raman singura o sa ma ingrop? Este ceva normal ca o persoana, daca ramane singura, sa isi refaca viata", a mai spus Oana Lis.