Oana Pellea are Covid. Actrita este vaccinata cu schema completa! Cu ce simptome se confrunta

Ea a marturisit ca a intrat in contact cu o persoana infectata si a facut mai multe teste rapide, care au avut rezultat negativ. La testul PCR a aflat insa ca este pozitiva. Actrita se izolase deja si se bucura ca a luat aceasta decizie..„Sunt vaccinată cu ambele doze. Acum exact o săptămâna am luat hotărârea să mă autoizolez după ce am intrat în contact cu o persoană suspectă a fi pozitivă Covid19. Mi-am suspendat un spectacol. Am oprit repetiţiile. Am anunţat teatrele. Presa a scris: “Oana Pellea, decizie incredibilă luată din cauza Covid-19. Actriţa a făcut anunţul neaşteptat”. Nu era nimic incredibil. Nimic neaşteptat! Era o decizie responsabilă… E o decizie pentru care mă aplaud din tot sufletul! Mi-am făcut teste rapide rezultat NEGATIV. Astăzi am primit rezultatul PCR – POZITIV. Mi-aş fi pus în pericol colegii şi pe cei cu care aş fi intrat în contact”, a explicat Oana Pellea.Actriţa a mai spus că are o formă uşoară a bolii.