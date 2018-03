Oana Pellea, reactie dura dupa moartea lui Andrei Gheorghe: "Cati i-ati oferit de munca? E chiar scarbos

Actrita spune ca in timpul vietii jurnalistului, multe dintre persoanele care acum il slavesc pe Andrei Gheorghe nu i-au oferit un loc de munca "la inaltimea culturii lui"."Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ... cati i-ati oferit de munca... cati i-ati oferit un job care sa fie la inaltimea inteligentei si culturii lui, cati ati avut puterea sa treceti de cinismul lui superinteligent, de mistoul trist si de privirea lasar, sa acceptati adevarul frust ce-l arunca in fata oricui? Omul asta, ca si multi altii, merita mult mai multa atentie, caldura, merita sa fie investit cu mult mai multa incredere si chiar iubire", a scris Oana Pellea.Mai mult, actita a spus ca cei care il pomenesc acum laudativ profita, de fapt, de trecerea jurnalistului in nefiinta pentru "a se pune in valoare pe ei". "E chiar scarbos ca cei ce l-au injurat, luftat, blocat il lauda si pomenesc acum profitand de plecarea lui ca sa se puna in valoare tot pe ei... mi-e rusine de rusinea lor. Andrei... go your way!", a scris Oana Pellea.