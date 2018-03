Oana Radu nu este mama, insa spune ca stie ce ar avea de facut daca copilul sau ar fi obraznic: "L-as lega de calorifer. L-as sparge cu bataia"

"Vezi că, pe parcursul vieţii, de multe ori zici "ce bine ar fi fost să mă bată mama la timp". Cu toţii am luat bătaie când eram mici, scapă ( n.r. un copil de sub control) ca vaca în lucernă. Nu sunt de acord cu violenţa, dar, uneori, un copil te poate scoate din sărite. E copilul tău, tu îi spui să facă bine şi el să facă invers. Depinde de copil. Uneori, ca să atragi copilul de partea ta, îl laşi să facă ce vrea. Eu, personal, dacă aş avea un copil problemă, cum am fost eu sau mai rău decât am fost eu, dacă aş avea un copil căruia să îi ofer tot şi el să nu mă asculte, declar, public, că l-aş sparge cu bătaia! L-aş lega de calorifer şi l-aş asculta cu urechea", a declarat, pentru SPYNEWS , Oana Radu.Oana Radu a adăugat că, din cauza răsfățului excesiv, unii copii le pot crea părințior probleme mari.