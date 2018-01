Oana Roman a saracit: "Am dat pe rochia de Revelion 50 de lei"

Vedeta a spus ca nu isi mai permite sa cheltuiasca mult si sa arunce banii pe orice. Pe rochia pe care a purtat-o de Revelion de exemplu a platit doar 50 de lei.”Am avut perioade în care spărgeam foarte mulți bani. Am învățat când stăteam la New York că poți face cumpărături cu bani puțini, poți cumpăra lucruri frumoase cu bani puțini. Pe rochia de Revelion am dat 50 de lei. Nu pot să dau 10 milioane pe o rochie, nu îmi permit. De când am copil mă uit la cheltuieli și încerc să mă limitez fără a-mi tăia din confort. Și când cumpăr mâncare mă uit la prețuri și reușesc să fac economii” a spus Oana Roman la Antena Stars.