Oana Roman a slabit spectaculos. De data aceasta chiar se vede diferenta

Vedeta a reusit insa sa treaca peste necazuri cu ajutorul celor apropiati, dar a recunoscut la un moment dat ca a apelat si la serviciile unui psihiatru. Rezultatele nu au intarziat sa apara, caci de la o vreme Oana pare cu totul alt om. S-a hotarat sa scape si de kilogramele in plus, iar ultimele aparitii dovedesc ca si reuseste incet, dar sigur sa slabeasca.Oana a uimit pe toata lumea la ultimele evenimente mondene la care a participat cu noua silueta. Ea spune ca urmeaza un regim sanatos, care presupune insa multa rabdare.“Am mai slăbit, nu pot să îți zic câte kilograme, dar se vede. Este un proces lent, însă constant. Este vorba de timp aici”, a declarat Oana Roman pentru click.ro.Oana a dezvaluit recent ca sufera si de o boala autoimuna, care i-a cam dat organismul peste cap.“Am o hipertiroidie nasoală (exces de hormoni tiroidieni in organism). Am reluat tratamentul și mă chinui să îl țin până mă stabilizez. Trebuie să îl iau cam doi ani. Hipertiroidia se declanșează de la supărare sau pe fondul unui șoc emoțional. În vara asta am avut și niște probleme mai grele, a murit mătușa mea, de care eu am avut grijă, au fost probleme cu RA-APPS- ul, cu banii, și am clacat”, a mai declarat Oana Roman pentru Click! Vedeta a slăbit mai mult de 10 kg.