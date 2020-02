Articole recomandate

Oana Roman a slabit spectaculos! Din noiembrie pana in februarie a dat jos 10 kilograme Oana Roman a slabit 10 kilograme in doar cateva luni. Mai exact, a inceput sa tina dieta in luna noiembrie a anului trecut si pana acum, in luna februarie. Oana a marturisit ca pe langa regimul alimentar, face si cateva tratamente corporale. "Noiembrie versus Februarie.

Lili Sandu a marturisit de ce nu a putut ramane insarcinata pana la 40 de ani Lili Sandu a dezvaluit la sfarsitul saptamanii trecute ca este insarcinata cu primul sau copil. Vedeta a marturisit de asemenea si de ce nu a putut sa ramana insarcinata pana la varsta de 40 de ani. Ea a povestit pe blogul sau ca medicii i-au spus ca are o sansa la 100 sa ramana insarcinata.

Lili Sandu este insarcinata Lili Sandu va deveni mamica pentru prima oara. Vedeta a anuntat vineri, in cadrul unei emisiuni TV, ca este insarcinata in luna a patra. „Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit

Iubitul Danielei Crudu, primele declaratii Sego Dubravko, iubitul Danielei Crudu, care a snopit-o in bataie in urma cu cateva zile, nu pare foarte afectat de situatia in care se afla. Sora Crudutei a declarat ca barbatul i-ar fi spus sa ii transmita Danielei sa il sune daca are nevoie de ceva. „ Mi-a spus că, dacă