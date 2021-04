Oana Roman, accident in Egipt. A ajuns de urgenta la spital

Aflata in vacanta in Egipt impreuna cu fiica ei, Oana Roman a fost nevoita sa revina in tara dupa ce a suferit un accident. Si-a taiat piciorul intr-o piatra si a ajuns de urgenta la spital, unde medicii au trebuit sa ii coase rana foarte adanca.“Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuţită şi mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare, încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteţi imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj, un bandaj comunist şi acum trebuie să mă duc să-mi iau pastilele”, a povestit Oana.Vedeta a revenit apoi cu detalii.''Am fost la farmacie, mi-am luat nişte pastile şi sper să-mi treacă şi totul va fi bine. Piciorul e bine, iau pastile şi antibiotice pentru durere. A fost o zi agitată şi dureroasă, dar sunt ok. Au trebuit să mă coasă şi am cinci copci. Iau pastile şi nu mă mai doare atât de rău. Norocul meu este că s-a întâmplat în ultima zi şi am putut să mă bucur de vacanţă fără să am alte probleme până astăzi. A fost foarte important că am avut asigurare medicală, că a acoperit toate costurile'', a spus ea pe Instagram.