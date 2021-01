Oana Roman, din nou pe micul ecran. Ce emisiune va prezenta

Prezentatoarea TV Dana Deac s-a retras din televiziune in urma cu 10 ani cand a fost diagnosticata cu cancer. A reusit sa invinga aceasta boala nemiloasa de 5 ori, insa acum are noi probleme de sanatate. Dana a ajuns la spital din cauza durerilor de cap. Ea a povestit pe pagina sa de

Gabriel Cotabita se afla internat dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. Pentru ca in trecut a avut grave probleme de sanatate, medicii au decis sa il interneze pentru a-l tine sub observatie. Starea artistului este stabila. El sufera de o forma usoara a bolii, nefiind intubat

Dana Budeanu a declarat ca nu se va vaccina impotriva COVID-19. Creatoarea de moda spune ca este "sanatoasa tun" si considera ca nu este nevoie sa faca acest vaccin. "Cum? Nu. Păi pentru ce să mă vaccinez? Nu am domn’e nimic, sunt un om sănătos tun. Nu sunt

Cove a lipsit astazi din cadrul emisiunii "Vorbeste lumea", pe care o modereaza alaturi de Adela Popescu! Realizatorul TV a intrat in direct si a dezvaluit ca se afla in izolare de 10 zile, dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu COVID-19. „ Am avut parte de săbători