Oana Roman, luata cu salvarea

“Am inceput bine ziua si saptamana”, si-a anuntat Oana Roman fanii de pe Facebook. Vedeta a marturisit intr-un comentariu ca “am Cazut in mod stupid. O entorsa la mana si dureri. O sa treaca. Mulțumesc”.„M-am impiedicat in casa si ca sa nu-mi las greutatea pe genunchi, m-am pravalit peste mana. Nu este rupta, dar e o mica entorsa. Medicii mi-au pus un fel de orteza, ca o fasa speciala ca sa-mi tina mana indoita, pana se mai relaxeaza un pic muschii. Am dus-o pe Isa la gradinita si cand m-am intors m-am impiedicat si am cazut. A venit salvarea, m-a luat, Marius era la serviciu si m-am speriat foarte tare”, a declarat aceasta pentru Antena Stars.