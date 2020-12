Oana Roman, parasita de sot in prag de sarbatori

"Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit din prima zi, a fost pe profit din prima săptămână datorită vouă… Nu a fost îndeajuns. Eu am considerat că e un proiect comun de familie, se pare că am fost singura care am gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Am hotărât să închei, firma, site-ul a rămas pe numele soțului meu. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect.El va continua nu știu sub ce formă, dar nu mai am nicio legătură cu acest proiect. Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale. Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea', a mai spus vedeta cu lacrimi în ochi.