Oana Roman. prima declaratie despre operatia de micsorare a stomacului

A fost intrebata de foarte multe ori de ce nu recurge la operatia de micsoare a stomacului. Recent, vedeta a vorbit deschis despre acest subiect si a explicat clar de ce nu ar apela niciodata la o astfel de interventie."Noi avem un prieten comun care a facut aceasta operatie si m-a batut si pe mine la cap. Nu eram deloc convinsa ca vreau sa fac chestia asta. M-a rugat frumos. Ma duc la respectivul, la consultatie. O consultatie care costa 500 de lei si dureaza 15 minute si domnul ala ma cântareste, ma masoara. imi spune ca am un surplus…Imi zice 'Eu te operez, gata'. Costa enorm, multe mii de euro. Plec acasa, dar i-am spus 'Nu te supara pe mine, eu am venit pentru tine'…Trece o perioada si ma suna un realizator de televiziune sa-mi propuna sa fac aceasta operatie. Am spus ca nu vreau, eu nu am de slabit 30-40 kile.E o operatie care poate avea repercursiuni si nu ma intereseaza sa fac acest lucru. Nu l-am facut. Puteam sa o fac, dar trebuia sa ma duc la televizor pentru chestia asta. Nu mi-am dorit niciodata sa fac aceasta operatie. Cunosc oameni care au facut aceasta interventie, dar intr-adevar au probleme", a explicat Oana Roman, in cadrul emisiunii Oana Punct Roman, potrivit libertatea.ro.