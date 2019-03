Oana Roman, pusa la zid de mame. Ce a facut vedeta cu fetita sa

Se pare ca fetita Oanei a racit si avea febra, de aceea au mers la medic. "Nu sta la poza pentru ca are febra! Dar va fi bine! Seara minunata tuturor!", a scris vedeta.Dupa ce au vazut poza si mesajul, au inceput sa curga criticile la adresa vedetei."Doamne!!! Pe bune iti arde sa faci poze pe holul spitalului? Nici macar nu mi-a trecut prin cap sa-i fac poze copilului atunci cand este bolnav", a comentat o mamica."De ce se pozeaza? Ca sa mai faca putina reclama spitalului? Ca Andreea Balan sau Gabi Cristea. Banii vorbesc!", a scris o alta urmaritoare a Oanei."Suferi de atentie..... Copilul are febra si tie iti arde de poze... In situatii de genul, mie nu-mi ardea de facut poze", a fost o alta reactie.De mai multe ori, Oana Roman a spus ca este intrigata de virulenta gratuita a oamenilor in anumite situatii si le-a raspuns celor celor care au comentat atat de acid la adresa ei."Stand pe hol si asteptand sa intram in cabinet, am facut si un story cu urechiuse si ne-am destins un pic. O febra nu e un caz de urgenta majora si tratam astfel de situatii cu calm si normalitate. Panica nu ajuta la nimic", a fost replica Oanei Roman pentru urmaritorii sai.