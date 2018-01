Oana Roman, revoltata: "Sa stea la inchisoare pana moare"

"Pedeapsa pentru viol sau abuz asupra minorilor este de 25 de ani. Nu cred ca exista vreun caz, cu exceptia unuia din Belgia, in care sa se dea sentinta pe viata pentru asa ceva. La nivel european avem aceasta problema.La Codul Penal ar putea modifica niste lucruri.", a spus Oana Roman, in cadrul propriei emisiuni.Ba mai mult, aceasta este revoltata si pe parintii celor doi copii abuzati pe care ii critica pentru faptul ca i-au expus public, fara a le cenzura identitate. Oana Roman este de parere ca acest lucru ii va afecta si mai mult pe micuti, care vor deveni tinta rautatilor, la socala."Acesti doi copii abuzati au parinti. Au dat declaratii, dupa care au aparut la TV, fara sa-si protejeze identitatea. E un lucru foarte grav., devenind o tinta la scoala. Vor fii supusi la o stigmatizare publica, care ii va traumatiza la fel de rau ca abuzul la care i-au supus agresorul. Sunt niste nemernici. Supui copilul unei noi traume absolut ingrozitoare. Sunt iresponsabili. Un instinct de parinte trebuie sa ai.va spun eu. Multi, pentru ca aceste emisiuni platesc bani pentru astfel de subiecte. Tu, ca producator, trebuie sa ai constiinta. Puteau sa-i aduca in platou dar sa le blureze fata, sa nu-i arate… Poate ai si tu copii….", a mai spus Oana Roman, potrivit click.ro.