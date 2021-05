Oana Roman s-a vaccinat anti-Covid. Ce ser a ales si ce reactii a avut la rapel

Vedeta a hotarat sa se imunizeze impotriva coronavirusului deoarece ii este teama, mai ales ca multe persoane tinere care au avut boala au suferit complicatii in urma infectarii.“În ultimele șapte-opt luni, foarte multă lume din jurul meu s-a îmbolnăvit. Din păcate, unii dintre ei au făcut forme foarte grave de boală. Unii au murit, tineri, aparent nu neapărat bolnavi de altceva. Din momentul ăla am început să trăiesc cu spaimă și cu mare frică să nu cumva să fac o formă nasoală și să trec prin chinuri. Nu vreți să știți câte teste rapide mi-am făcut, câte teste PCR. Cum mă durea capul mă lua panica grav de tot, mergeam și făceam test. Acum, vaccinată fiind, chiar dacă mă infectez, o să fac o formă ușoară. Am prieteni care au avut forme ușoare, dar au rămas cu sechele, nu pot respira cum trebuie, obosesc. Și așa eu sunt o anxioasă și o panicoasă. Acum sunt liniștită cu decizia pe care am luat-o”, a explicat Oana, într-un Instastory, decizia ei de a se vaccina.