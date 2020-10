Oana Roman si-a deschis propria afacere. Ce vinde

Platforma se numește MIO și reprezintă un acronim: inițiala numelui soțului ei, Marius, al fiicei Isabela și al Oanei, dar în același timp pot fi și primele trei litere ale numelui mamei sale, Mioara."După ce am muncit pentru alții, am decis să am businessul meu. Un magazin online cu haine de calitate, de la rochițe, până la lenjerie modelatoare, de toate mărimile. Foarte des am fost întrebată pe Instagram sau Facebook de unde îmi cumpăr hainele, motiv pentru care am considerat să deschid acest magazin, dacă tot inspir doamnele cu ținutele mele. Prețurile sunt acceptabile, hainele sunt de bună calitate. Am făcut deja ședința foto și urmează să dau drumul și la site. O să mă dedic foarte mult, o fac cu mare drag", a declarat Oana Roman pentru Click!