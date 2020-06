Oana Roman: "Sunt exemplul viu ca un om trece peste munti de rautate"

Adelina Pestritu si-a socat din nou fanii! Vedeta a renuntat la parul lung si a revenit la tunsoarea pixie, cu o parte a parului rasa. E mândră de noul look, iar fanilor le-a făcut cunoştinţă cu noua Adelina. "Am făcut-o!!!

Oana Roman a fost adesea criticata in mediul online. Foarte multe persoane i-au adresat cuvinte dure atat in privinta kilogramelor in plus, cat si a stilului sau de viata, multi criticand-o pe vedeta ca a castigat popularitate datorita tatalui sau. Oana Roman a rabufnit recent si a transmis