Oana si Viorel Lis au fost diagnosticati cu Covid. Fostul primar al Capitalei a fost internat

Oana si Viorel Lis au ajuns de urgenta la Spitalul Matei Bals dupa ce au prezentat simptome de Covid. Cei doi au fost diagnosticati pozitiv cu coronavirus in urma testelor, iar fostul edil al Capitalei a ramas internat, deoarece sufera de mai multe afectiuni, iar starea sa de sanatate este un precara.Potrivit informațiilor publicate de Gandul.ro , soții Lis au ajuns la Institutul „Matei Balș”, ambii cu coronavirus. Viorel Lis (77 de ani) a fost internat, având 5% din plămâni afectați. Acesta era letargic și medicii îi administrează remdesivir, anunță sursa citată.Viorel Lis a suferit o semi-pareză la picioare, în urmă cu ceva timp, lucru care i-a afectat serios mobilitatea. Acesta a ajuns să se târască prin casă.“Viorel a făcut parestezii pe picioare. Nu mai poate să meargă bine, din cauza statului în casă. L-a afectat foarte tare pandemia asta. Nu prea mai poate să iasă, merge foarte greu”, a anunțat, îngrijorată, Oana Lis (42 de ani), la Prima TV. Fostul primar al Capitalei a mers și la recuperare, însă medicii sunt sceptici în privința refacerii lui complete. ”Am făcut recuperare la privat, s-a recuperat însă puțin, cam 10 la sută. O ducem foarte greu cu banii. Când a făcut atac vascular am dat 16 milioane pe un RMN“, a mărturisit Oana Lis. Viorel Lis mai are probleme cu diabetul, cu tensiunea, cu circulatia sângelui.Viorel Lis s-a vaccinat anticovid, dupa cum a dezvaluit Oana. „Viorel s-a vaccinat. Postez și dovada. E o decizie personală, cum și boala e personală. Dar pentru cei cu comorbidități acest vaccin e ca o bijuterie, e o speranță, un colac de salvare. Dar fiecare face ce vrea, ce simte. Doamne ajută la toată lumea să fim bine! Vio i-a rugat să-i pună și niste viagra, preventiv!”, a declarat Oana, pe contul ei de socializare.