Oana Zavoranu a dezgropat motanul si l-a impaiat. Prima imagine cu Marty

Luni, vedeta le-a aratat si prima imagine cu motanul Marty impaiat.„L-am impaiat pe Marty. Nu am putut niciodata sa-l ingrop. Marty de Craciun e pe o pernita, in pat si lumea crede cae viu, dar nu. In momentul in care a murit Mary, am fost intr-un soc total, am innebunit. Cea mai mare tragedie a fost cal-am gasit eu mort. L-am dus la cimitir la Eternitatea, a plouat, l-am dezgropat a doua zi si m-am rugat de omul asta sa mi-l impaieze, i-am spus ca eu nu pot sa nu-i mai vad blanita vreodata, ochisorii, asa ca mi l-a impaiat”, a spus Oana Zavoranu, in emisiunea lui Dan Capatos. „Da, Marty al meu este in fiecare clipa langa mama lui care l-a adorat, chiar si dincolo de moarte! Acasa este casa lui si oriunde voi pleca eu, el o sa fie cu mine! Precizez ca in aceasta fotografie Marty al meu nu mai este in viata. Multumesc, Razvan Tanasescu ca i-ai fost cel mai bun medic 15 ani, cal-ai iubit enorm si ca mi-ai spus ce sa fac ca sa il pot avea pentru totdeauna cu mine!”, a scris Oana Zavoranu pe Facebook.