Oana Zavoranu, despre alaptatul in public: "Mi se pare un act grotesc"

“Mie mi se pare un act grotesc, care imi produce greata si voma in acelasi timp. Nu cred ca sanul unei femei, indiferent daca este pentru alaptat, trebuie sa fie vazut de toti trecatorii dintr-un parc. Nu mi se pare normal”, a declarat Oana Zavoranu, in cadrul emisiunii „Agentia VIP”, de la Antena Stars.Oana Zavoranu a atacat-o si Cristina Siscanu Ionescu, cea care militeaza pentru hranirea bebelusilor in public si care a expus, pe retelele de socializare, mai multe fotografii in care este infatisata alaptandu-si copilul in locuri publice. “Tu ma vezi pe mine cu burta mare, cu degetele umflate ca niste carnati, cu picioarele sa nu-mi mai intre in adidasii astia frumosi, cu nasul cat jumatate din fata si pe urma sa ma morfoleasca de tate pe mine... ce ai facut, ba, baiatule?! si tu ai fost la fel, si tu ai facut la fel... Multumesc, mama, in cazul asta iti multumesc ca ai rabdat. Eu, in vecii vecilor amin, nu exista sa-mi fie mie tatele... Nu, n-ai sa vezi. si cand le mai vezi ca pozeaza cu burta aia asa. Dar de ce, cand vrei abdomen plat... Am auzit multe mame spunand aceleasi lucruri, dar cand au nascut s-au schimbat radical. Pai, si pana sa nasti... Sunt doar noua luni! Ce ai facut, bobita?! Mie imi place sa dorm pe burta, nu, nu exista. Ideea asta cu alaptat in public, cum face Siscanu... imi vine de-a dreptul sa vomit! Cum sa scoti tata asa, ca o vaca, si ala sa... mua, mua, mua. Pai, copilul ala nu trebuie sa aiba un loc aseptic, curat...”, a rabufnit Oana Zavoranu.